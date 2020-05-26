Саакашвили решил превратить Украину в европейский Лас-Вегас

Реформатор начал легализацию игорного бизнеса

Игорный бизнес принесет бюджету Украины более 230 миллионов долларов прибыли уже в первый год, заявил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ. Михаил Саакашвили обсудил легализацию казино в Незалежной с главой пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и представителями бизнеса.

"Правда в том, что игорный бизнес давно нужно легализовать. Так как сейчас он и так работает, только дивиденды от него получает не бюджет в качестве налогов, а всякого рода крышеватели. В свое время игорный бизнес позволил построить целые всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединенных Штатах или Батуми в Грузии", - написал бывший губернатор Одесской области на своей странице в Facebook.

Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Однако президент Владимир Зеленский планировал разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. Украинский лидер уверен, что легализация игорного бизнеса будет стимулировать развитие туристического кластера в стране.

По замыслу Саакашвили, в игорные зоны надо превратить депрессивные регионы или территории Украины – они станут "настоящим Клондайком" для Незалежной. Планируется внедрить единую лицензию на онлайн и на физические казино. Экс-президент Грузии убежден, что реализовать такой проект достаточно просто.

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