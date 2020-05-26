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Последнюю любовь Началовой назвали пиар-проектом

11:57
  • вторник
  • 26 мая 2020

А был ли возлюбленный?

Последним возлюбленным Юлии Началовой стал нижегородский судья Вячеслав Кудря. Они появлялись вместе на публике, отдыхали на море и даже, по слухам, планировали зачать ребенка. После смерти певицы Кудря пропал из публичного пространства, что до сих пор порождает разные слухи. То ли он убит горем, то ли встретил новую любовь. Согласно новой версии, роман Началовой и Кудри мог быть пиар-проектом, который завершился из-за смерти артистки. 
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У Юлии Началовой никогда не было недостатка в поклонниках. Каждой новой любви она открывалась с присущей ей искренностью и пылкостью. Незадолго до смерти Началова ввела Вячеслава Кудрю в свою семью. Ее дочь Вера уже приготовилась жить с ним под одной крышей. 

Кроме того, бывший супруг певицы - футболист Евгений Алдонин - спокойно смотрел на новый роман Началовой. "Мой новый молодой человек и бывший муж знакомы. Они не то, чтобы дружат, просто хорошо друг к другу относятся", - говорила звезда.  

Казалось, что Кудря стал одним из самых близких людей Началовой. Однако у поклонников певицы и журналистов есть сомнения на этот счет. На похоронах Началовой мужчина ни с кем не общался. Он пришел на ток-шоу, где назвал смерть возлюбленной "каким-то сюром", а потом пропал из поля зрения СМИ.

"Теперь друзья певицы судачат, что настоящей любви между Началовой и Кудрей никогда не было, а отношения их оказались продуманным пиар-проектом. Мол, о Юлии больше писали не в связи с творчеством, а в связи с болезнями и любовниками. Вот она и подыгрывала публике и прессе, чтобы оставаться в топе", - пишет портал dni.ru

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Видео: Юлия Началова в программе "Мой герой"

 

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