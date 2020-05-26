Россиянам объяснили, что будет с личными данными после отмены цифровых пропусков

Беспокоиться не о чем

После ослабления режима повышенной готовности в российских регионах все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков будут удалены из государственных систем. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев успокоил россиян, которые волнуются за судьбу своей личной информации.

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - заявил министр.

В начале апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве и области ввели цифровые пропуска для поездок на транспорте. Примеру столицы позже последовали и другие российские регионы. В Подмосковье обязательное оформление пропусков отменили с 23 мая, напоминают "Известия".

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