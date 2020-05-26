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Россиянам объяснили, что будет с личными данными после отмены цифровых пропусков

11:54
  • вторник
  • 26 мая 2020

Беспокоиться не о чем

После ослабления режима повышенной готовности в российских регионах все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков будут удалены из государственных систем.  Глава Минкомсвязи Максут Шадаев успокоил россиян, которые волнуются за судьбу своей личной информации.
Власти: Данные горожан в системе пропусков защищены законодательством

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - заявил министр.

В начале апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве и области ввели цифровые пропуска для поездок на транспорте. Примеру столицы позже последовали и другие российские регионы. В Подмосковье обязательное оформление пропусков отменили с 23 мая, напоминают "Известия".

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