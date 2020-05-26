Депутат МГД: В условиях пандемии особое внимание следует уделять производственной сфере

После пандемии бизнес изменится

В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, особое внимание следует уделять производственной сфере. Так считает депутат Московской городской думы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов.

Он отметил, что Зеленоград является центром промышленных и информационных технологий, в нём сконцентрировано большое количество специалистов самых высоких квалификаций, передает "АиФ".

Для поддержки бизнеса в столичном регионе, по словам депутата, делается уже немало, и есть надежда, что объём и адреса поддержки могут быть расширены, что позволит не только сохранить имеющиеся рабочие места и предприятия, но и создать новые.

"В частности, серьёзная поддержка была оказана компаниям, находящимся в особой экономической зоне "Технополис "Москва" в Зеленограде. Для 100 организаций, которые приостановили свою деятельность из-за пандемии, в два раза была снижена ставка арендной платы", - сказал парламентарий.

По мнению Андрея Титова, после пандемии бизнес изменится, и уже сейчас можно проследить некоторые тренды.

Андрей Титов, который более 25 лет работает в промышленности, считает, что сейчас следует уделять больше внимания реальному производству, которое не может работать дистанционно.

"Нельзя вывести сотрудника на удалёнку и с собой прихватить 20 станков, которые занимают площадь 500 м", - рассказал он.

Однако, как считает Андрей Титов, "нормальные предприниматели" переживут и этот кризис.

"И не просто выживут, а ещё и начнут развиваться более активно", - резюмировал он.

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