ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД: В условиях пандемии особое внимание следует уделять производственной сфере

12:02
  • вторник
  • 26 мая 2020

После пандемии бизнес изменится

В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, особое внимание следует уделять производственной сфере. Так считает депутат Московской городской думы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов.

Он отметил, что Зеленоград является центром промышленных и информационных технологий, в нём сконцентрировано большое количество специалистов самых высоких квалификаций, передает "АиФ".

Для поддержки бизнеса в столичном регионе, по словам депутата, делается уже немало, и есть надежда, что объём и адреса поддержки могут быть расширены, что позволит не только сохранить имеющиеся рабочие места и предприятия, но и создать новые. 

"В частности, серьёзная поддержка была оказана компаниям, находящимся в особой экономической зоне "Технополис "Москва" в Зеленограде.  Для 100 организаций, которые приостановили свою деятельность из-за пандемии, в два раза была снижена ставка арендной платы", - сказал парламентарий.

По мнению Андрея Титова, после пандемии бизнес изменится, и уже сейчас можно проследить некоторые тренды.

Андрей Титов, который более 25 лет работает в промышленности, считает, что сейчас следует уделять больше внимания реальному производству, которое не может работать дистанционно.
"Нельзя вывести сотрудника на удалёнку и с собой прихватить 20 станков, которые занимают площадь 500 м", - рассказал он.

Однако, как считает Андрей Титов, "нормальные предприниматели" переживут и этот кризис.
"И не просто выживут, а ещё и начнут развиваться более активно", - резюмировал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Работник предприятия
Работник предприятия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.