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"Буду звонить врачу": Лисовца переполошили слухами о коронавирусе

12:33
  • вторник
  • 26 мая 2020

Знаменитый стилист чувствует себя хорошо

47-летний стилист и предприниматель Владислав Лисовец прокомментировал новость о том, что у него якобы обнаружили коронавирусную инфекцию.  
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Telegram-канал Mash сообщил, что Лисовец пришел в одну из московских клиник, где ему сделали компьютерную томографию легких. У него будто бы обнаружили двустороннюю пневмонию и коронавирус, а также проблемы с печенью и панкреатит. 

"Я вообще не в курсе, что происходит, - рассказал Лисовец vm.ru. - Сижу, спокойно занимаюсь настройкой телевизора, и тут вдруг шквал звонков. Вот буду сейчас звонить своему врачу, узнавать, в чем дело". 

По его словам, он чувствует себя хорошо, никаких симптомов COVID-19 у него нет. 

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