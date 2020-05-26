Московские власти не планируют полной "амнистии" нарушителей самоизоляции

Часть штрафов останется в силе

Полной "амнистии" нарушителей режима самоизоляции московские власти не рассматривают. В то же время, штрафы можно оспорить, заявил первый замруководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Система оспаривания штрафов существует. А полную "амнистию" по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно", - сказал Немерюк.

Глава департамента также сообщил, что не будет отменено приложение "Социальный мониторинг". Оно отслеживает пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. По словам Немерюка, приложение в полной мере выполняет возложенную на него функцию, передает "Интерфакс".

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