Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 5,5 миллиона

Более 2 миллионов выздоровели

В мире выявлено более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Данные федеральных и местных властей обобщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным аналитиков на полдень по московскому времени, число жертв COVID-19 выросло до 346 508 человек. Количество случаев заражения в мире составляет 5 508 904. Выздоровели 2 234 510 пациентов.

Данные Всемирной организации здравоохранения немного отличаются от информации, предоставленной университетом. ВОЗ насчитала 5,3 миллиона случаев заболевания и 342 тысячи смертей пациентов с коронавирусом, передает РИА Новости.

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