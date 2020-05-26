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"Встреча неизбежна": конфликт Пригожина и Шнурова вышел на новый уровень

13:14
  • вторник
  • 26 мая 2020

От слов они готовы перейти к делу

Конфликт продюсера Иосифа Пригожина и певца Сергея Шнурова получил неожиданное продолжение. По словам артиста, оппонент прислал ему СМС-сообщения с угрозами и оскорблениями.

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Шнуров опубликовал в Instagram сообщения от неизвестного адресанта. "Ну ты меня серьезно разозлил, - пишет автор, после чего срывается на нецензурную брань. - Мы скоро увидимся. Гора с горой не встречается, а человек с человеком всегда. Так что наша встреча неизбежна". 

Шнур в стихотворной форме прокомментировал эти СМС. "Все приличия отбросив, Пишет мне письмо Иосиф. Я читаю, непохоже, Чтобы так писал Пригожин", - так начинается стихотворение. Дальше он называет автора письма "солидным с виду дядей", который на поверку оказывается "жлобом".

Напомним, ссора между знаменитостями возникла после того, как Иосиф Пригожин заявил о бедственном положении артистов, которые лишились гонораров из-за пандемии коронавируса. Шнуров весьма едко прокомментировал слова продюсера. "Бедствуете с тетей Лерой?! Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим?" - написал музыкант, призвав Пригожина есть сосиски из популярной сети магазинов. 

В ответ продюсер заявил, что Шнуров только делает вид, будто он близок к народу. "Бросаешь им [наивным людям] кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. <…> А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка", - цитирует Пригожина gazeta.ru.

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