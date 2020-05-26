Собянин открыл новые мощности хлебобулочного комбината "Черемушки"

Мэр поздравил столичный бизнес с Днем российского предпринимательства
Две производственные линии запустили во вторник на московском кондитерско-булочном комбинате "Черёмушки". Новые мощности позволят выпекать 50 тонн свежего хлеба в день. Столичный завод - крупнейший в отрасли - во время пандемии не останавливался ни на один день. Мэр Сергей Собянин оценил работу предприятия.
Сладковатый привкус, твердая текстура. Сорт "Бородинский" по статистике один из самых любимых среди москвичей. А значит и очень востребованный. Поэтому производство не останавливается ни на минуту даже ночью. С запуском новой линии участие человека минимально, передает "ТВ Центр".
Робот сам отмеряет нужное количество ингредиентов, сам замешивает или, как говорят профессионалы, заваривает тесто и так до полной готовности продукта. На всей технологической линии всего 7 человек - контролируют процесс. Но вкус хлеба - как и несколько десятилетий назад. Компьютер научили чтить традиции.
Дорогостоящее оборудование ювелирно настраивалось под рецепты около года. С роботом учились работать и сами технологи.
"Новая линия - это 1900 изделий в час. Это, вне всякого сомнения, самая крупная производственная линия по производству именно бородинского хлеба. Кроме бородинского, можно производить и более простые с технологической точки сорта: дарницкий, столичный", - рассказал главный инженер компании "Черемушки" Дмитрий Мамаев.
Две компьютеризированных линии – на второй выпекают подовый столичный хлеб - позволяют выпускать 50 тонн продукции в сутки. В результате завершения второго этапа модернизации к 2023 году на предприятии будут созданы около 100 новых рабочих мест. Во вторник в цехе побывал Сергей Собянин. Мэру столицы показали, как работает технологическая цепочка.
"Черёмушки - крупнейший производитель хлеба в Москве, не останавливается ни на минуту, даже несмотря на сложные эпидемиологические ситуации. Обеспечивая москвичей нужной и вкусной продукцией - это и бородинский хлеб, столичный, кондитерские изделия. Помимо этого, ещё и работали над новой программой, вводя современные мощности. Вместе с городом мы разработали программу поддержки новых инвестиций и закупки оборудования", - отметил Собянин.
В условиях пандемии коронавируса – повышенное внимание условиям труда. Технологи обязаны соблюдать социальную дистанцию.
За последние месяцы многие из предприятий освоили выпуск новой особенно востребованной сейчас продукции - масок, медицинских костюмов, санитайзеров. Расходных материалов для аппаратов ИВЛ, а еще оборудование для больниц. Власти Москвы оказывают антикризисную поддержку бизнесу – три пакета мер общей стоимостью 85 миллиардов рублей. Их получили уже около 35 тысяч компаний, в которых работают больше 750 тысяч человек.
"И, пользуясь случаем, сегодня день предпринимателя в России - поздравить хочу всех, кто своими знаниями, профессиональным опытом, своей преданностью делу создаёт экономику страны, экономику города, новые рабочие места. Налоги составляют фундамент как для города, так и для страны. Уверен, что сложные времена скоро закончатся и бизнес встанет в полной мере на ноги. И правительство Российской Федерации, и правительство Москвы окажет всемерное содействие", - отметил Собянин.
На рассмотрении находятся заявки на 180 миллиардов рублей. Предполагается, что каждый день число новых льготных кредитов будет расти.
Егор Киселёв, Илья Ушаков, Алексей Комаров, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"