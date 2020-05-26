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Медицинские маски признали опасными для детей

13:42
  • вторник
  • 26 мая 2020

Есть другие способы защитить малышей

Японская ассоциация педиатров предупредила, что детям до двух лет нельзя носить медицинские маски. С этим мнением согласились и в России. 
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Из-за узких дыхательных путей малышам может быть тяжело дышать через медицинскую маску. В некоторых случаях это может привести даже к удушью. Летом дети в маске рискуют получить тепловой удар и "перегрузить" сердце. 

Главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева пошла дальше своих японских коллег. Она призвала не надевать маски детям младше трех лет. 

"Поскольку сложно вовремя увидеть какое-либо нарушение дыхания, - цитирует ее ridus.ru. - Есть масса других рекомендательных мер, способных уберечь маленьких детей от заражения коронавирусной инфекцией. Это не посещать места массового скопления людей, соблюдать дистанцию два метра". 

По мнению врачей, обычно дети легче переносят COVID-19, чем взрослые. Это объясняется особенностями их иммунной системы.

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