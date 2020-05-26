Россиянам повысят накопительные пенсии

Заявлений писать не надо

В России с 1 августа повысится накопительная пенсия. Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, ее размер увеличится на 9,13%. Это стало возможным благодаря тому, что инвестирование пенсионных накоплений по итогам года в три раза превысило инфляцию. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, которым даже не придется писать заявления.

Участников программы софинансирования пенсионных накоплений также в августе ждет бонус - повышение на 7,99%. Этим пенсионерам деньги выплачивают не накопительной, а срочной выплатой - в течение периода, который установил сам гражданин. определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи пенсионеров.

В Пенсионном фонде напомнили, что средний размер накопительной пенсии на сегодняшний день составляет 956 рублей в месяц. А срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей. На повышение выплат уйдет 1,87 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"