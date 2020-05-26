Видео с места обрушения балконов в Петербурге

По факту инцидента проводится проверка

В центре Санкт-Петербурга рухнули балконы жилого дома. ЧП произошло во вторник на улице Кирочной. Пострадавших нет. На месте работают спасатели, передает "ТВ Центр".

Сохраняется угроза падения плит, поэтому прилегающую территорию огородили. Прокуратура начала проверку. Следователи выясняют, исполняла ли управляющая компания свои обязанности должным образом. Шестиэтажное здание было построено в 30-х годах прошлого века и представляет историческую ценность. Оно входит в список объектов городского культурного наследия.

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