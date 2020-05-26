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Видео с места обрушения балконов в Петербурге

15:20
  • вторник
  • 26 мая 2020

По факту инцидента проводится проверка

В центре Санкт-Петербурга рухнули балконы жилого дома. ЧП произошло во вторник на улице Кирочной. Пострадавших нет. На месте работают спасатели, передает "ТВ Центр".

Сохраняется угроза падения плит, поэтому прилегающую территорию огородили. Прокуратура начала проверку. Следователи выясняют, исполняла ли управляющая компания свои обязанности должным образом. Шестиэтажное здание было построено в 30-х годах прошлого века и представляет историческую ценность. Оно входит в список объектов городского культурного наследия. 

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Место обрушения балконов в Санкт-Петербурге
Место обрушения балконов в Санкт-Петербурге
Место обрушения балконов в Санкт-Петербурге
Место обрушения балконов в Санкт-Петербурге
Место обрушения балконов в Санкт-Петербурге
Место обрушения балконов в Санкт-Петербурге
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