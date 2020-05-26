Украина признала существование военных биолабораторий США на своей территории

Материалы могут быть использованы для разработки биологического оружия

Биолаборатории Минобороны США с хранилищами особо опасных инфекций действуют на территории Украины. Как признал Минздрав Незалежной, при помощи американского Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) были построены 8 лабораторий.

В рамках программы были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию центры на базе исследовательских организаций в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях. Еще одна лаборатория была открыта в Крыму. Американская сторона, по официальной версии, помогала Киеву в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия.

В ведомстве уточнили, что DTRA действовало в рамках "Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность" с 2005 года. Как ранее заявлял лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук, программа была приостановлена при президенте Викторе Януковиче, напоминает ТАСС.

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