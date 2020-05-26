Агутин сочинил пронзительные стихи в честь 51-летия Варум

"Моей любимой, удивительной"
26 мая заслуженной артистке России Анджелике Варум исполнился 51 год. Одним из первых ее поздравил супруг - певец и композитор Леонид Агутин.
Артист сочинил пронзительное стихотворение для своей возлюбленной, пишет eg.ru. В нем он описал веселый праздник, который они устроят в честь ее дня рождения. Пир состоится, несмотря на тяжелые времена. Народу будет немного - только самые родные и близкие, которые всегда рядом, которые всегда готовы сказать Варум важные слова.
"Мы обязательно устроим этот шум.
Я так хочу увидеть глаз твоих искринки
И счастья милые, лукавые морщинки
Моей любимой, удивительной Варум".
"С Днем Рождения, моя любовь!" - написал Агутин в Instagram, опубликовав фото с женой. Многие интернет-пользователи посчитали, что подобное стихотворение - самый красивый подарок, который могла бы получить женщина.
- Поздравляем, обожаем, целуем! - присоединился к поздравлениям музыкант Игорь Николаев.
- Мои хорошие, - написала певица Наталья Подольская.
- Какие вы достойные. Столько лет вместе, среди звездных пар это такая редкость.
- Поэтично, возвышенно, с обожанием!
- Какие прекрасные слова! Лучше и не скажешь!
Варум и Агутин женаты с 2000 года. Незадолго до этого певица родила от возлюбленного дочь Елизавету.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"