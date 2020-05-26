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Агутин сочинил пронзительные стихи в честь 51-летия Варум

14:28
  • вторник
  • 26 мая 2020

"Моей любимой, удивительной"

26 мая заслуженной артистке России Анджелике Варум исполнился 51 год. Одним из первых ее поздравил супруг - певец и композитор Леонид Агутин. 
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Артист сочинил пронзительное стихотворение для своей возлюбленной, пишет eg.ru. В нем он описал веселый праздник, который они устроят в честь ее дня рождения. Пир состоится, несмотря на тяжелые времена. Народу будет немного - только самые родные и близкие, которые всегда рядом, которые всегда готовы сказать Варум важные слова.  

"Мы обязательно устроим этот шум.
Я так хочу увидеть глаз твоих искринки
И счастья милые, лукавые морщинки
Моей любимой, удивительной Варум". 

"С Днем Рождения, моя любовь!" - написал Агутин в Instagram, опубликовав фото с женой. Многие интернет-пользователи посчитали, что подобное стихотворение - самый красивый подарок, который могла бы получить женщина. 

- Поздравляем, обожаем, целуем! - присоединился к поздравлениям музыкант Игорь Николаев. 

- Мои хорошие, - написала певица Наталья Подольская. 

- Какие вы достойные. Столько лет вместе, среди звездных пар это такая редкость. 

- Поэтично, возвышенно, с обожанием!

- Какие прекрасные слова! Лучше и не скажешь! 

Варум и Агутин женаты с 2000 года. Незадолго до этого певица родила от возлюбленного дочь Елизавету. 

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