Агутин сочинил пронзительные стихи в честь 51-летия Варум

"Моей любимой, удивительной"

26 мая заслуженной артистке России Анджелике Варум исполнился 51 год. Одним из первых ее поздравил супруг - певец и композитор Леонид Агутин.

Артист сочинил пронзительное стихотворение для своей возлюбленной, пишет eg.ru. В нем он описал веселый праздник, который они устроят в честь ее дня рождения. Пир состоится, несмотря на тяжелые времена. Народу будет немного - только самые родные и близкие, которые всегда рядом, которые всегда готовы сказать Варум важные слова.

"Мы обязательно устроим этот шум.

Я так хочу увидеть глаз твоих искринки

И счастья милые, лукавые морщинки

Моей любимой, удивительной Варум".

"С Днем Рождения, моя любовь!" - написал Агутин в Instagram, опубликовав фото с женой. Многие интернет-пользователи посчитали, что подобное стихотворение - самый красивый подарок, который могла бы получить женщина.

- Поздравляем, обожаем, целуем! - присоединился к поздравлениям музыкант Игорь Николаев.

- Мои хорошие, - написала певица Наталья Подольская.

- Какие вы достойные. Столько лет вместе, среди звездных пар это такая редкость.

- Поэтично, возвышенно, с обожанием!

- Какие прекрасные слова! Лучше и не скажешь!

Варум и Агутин женаты с 2000 года. Незадолго до этого певица родила от возлюбленного дочь Елизавету.

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