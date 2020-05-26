Песков высказался о дате парада Победы

В Кремле прокомментировали возможность проведения голосования в тот же день

Владимир Путин примет решение о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию на основании данных по коронавирусу. Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов, возможно ли, что два события произойдут в один день.

"Это решение, которое, безусловно, будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков переболел COVID-19 и сейчас работает из дома. Представители прессы поинтересовались мнением пресс-секретаря президента о приложении "Социальный мониторинг" - оно фиксирует случаи нарушения режима самоизоляции теми, у кого был выявлен коронавирус. Песков признался, что не устанавливал приложение.

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