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Премию Успенского не стали переименовывать после скандала с его дочерью

15:23
  • вторник
  • 26 мая 2020

Она обвинила покойного отца в домашнем насилии

Татьяна Успенская, дочь писателя Эдуарда Успенского, попросила Российскую государственную детскую библиотеку (РГДБ) не присваивать литературной премии имя ее отца. По словам женщины, покойный писатель был домашним тираном. В библиотеке отказались прислушиваться к ее мнению. 
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Татьяна Успенская опубликовала на портале sobesednik.ru открытое письмо, адресованное директору РГДБ. "Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…" - написала дочь писателя. 

По ее словам, Успенский оказывал физическое и психологическое насилие по отношению к женам, детям и внукам. "К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… " - заявила Татьяна Успенская. 

В разговоре с 360tv.ru она рассказала, что отец все время был агрессивен и напряжен. Возможно, это стало причиной его проблем с алкоголем. "Мы жили на Клязьме, в частном доме, он меня выкидывал, выталкивал на улицу. Он начинал бить, я убегала", - вспоминает Успенская. 

Между тем в РГДБ сказали, что детская премия имени Успенского нацелена на поощрение авторов, которые воспитывают в детях любовь к литературе. Детали личной жизни знаменитого автора здесь ни при чем. "Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича Успенского как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа", - сообщили gazeta.ru в библиотеке.

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