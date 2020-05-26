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Салоны красоты и МФЦ начнут работать в Ленинградской области

15:01
  • вторник
  • 26 мая 2020

Ослабление режима коснется 11 районов

Ограничения на работу косметологических центров, обладающих медицинской лицензией, могут быть сняты в 11 районах Ленинградской области. Такое поручение дал администрации губернатор Александр Дрозденко.
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"Варианты возобновления работы косметологических центров в "зеленой" и "желтой" зонах мы готовы рассмотреть... там будут осуществляться регулярные проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", - заявил Дрозденко.

Правительство Ленинградской области поделило регион на три зоны - "красную", "желтую" и "зеленую". В каждой из них режим ослабляют в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Губернатор также сообщил, что в пяти районах Ленинградской области, которые входят в "зеленую зону", с 1 июня откроются центры госуслуг "Мои документы". Еще в шести районах, входящих в "желтую зону", МФЦ начнут предоставлять в отделениях часть услуг, передает ТАСС.

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