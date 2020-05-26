Только московские цифровые пропуска будут действовать в столице с 27 мая

Цифровые пропуска Московской области со среды в столице не действительны

С 27 мая для передвижения по Москве на любом транспорте будут действительны только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области работать не будут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Получить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для поездок на личном или служебном автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан его госномер. Чтобы проехать на общественном транспорте, при оформлении пропуска необходимо указать номер транспортной карты — "Тройки", "Стрелки", социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее чем за пять часов до поездки.

Для самостоятельного оформления рабочего пропуска можно использовать только российский паспорт. Чтобы получить пропуск с указанием иностранного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сотруднику необходимо обратиться к работодателю.

Водителей просят заблаговременно проверять наличие пропуска на автомобиль. Это можно сделать через чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в мессенджере "Телеграм" и на портале mos.ru, а также с помощью приложений "Помощник Москвы" и "Московский транспорт". Если номер машины не будет указан, можно получить штраф в размере пяти тысяч рублей. Также перед поездкой рекомендовано проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску. Это можно сделать на едином транспортном портале.

Кроме того, быстро проверить пропуск и привязку транспортных средств можно с помощью сервиса "Цифровой пропуск" в мобильном приложении "Моя Москва".

Напомним, сейчас работодатели могут сами оформлять и аннулировать цифровые пропуска для своих сотрудников с помощью нового сервиса на портале mos.ru. В личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя в разделе "Цифровые пропуска" отображается общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН организации, а также их полный перечень с 16-значными кодами.

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