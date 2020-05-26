Путину пообещали завершить испытания вакцины до конца июля

О разработке препарата президенту доложил глава Минобороны

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал дату завершения испытаний вакцины от коронавируса, над которой работают российские военные специалисты. Подробности работы над препаратом он сообщил во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Рекомбинантной вакциной занимаются совместно сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ Минобороны и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

По данным Шойгу, клинические исследования препарата от COVID-19 завершатся до конца июля. В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины.

Во время рабочей встречи с Шойгу Путин объявил дату Парада Победы и марша "Бессмертный полк".

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