Путин приказал начать подготовку к Параду Победы 24 июня

Президент пояснил, что в 1945 году в этот день прошел легендарный Парад Победителей

Президент России Владимир Путин во вторник объявил дату Парада Победы. Об этом глава государства сказал во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу в режиме видеоконференции.

Путин сообщил, что пик по распространению коронавируса в России пройден. После этого он приказал начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия Победы в Москве и других городах.

"Мы сделаем это 24 июня. В день, когда в 1945 году состоялся легендарный Парад Победителей", - заявил глава государства. Он приказал исключить риски при проведении Парада.

Предлагает Путин также провести и марш "Бессмертного полка". Он назвал предварительную дату - 26 июля. По его словам, если будет угроза по коронавирусу, то его можно перенести на месяц позже. Надо самым внимательным образом оценивать риски, указал Путин.

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