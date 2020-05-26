Адвокат историка Олега Соколова пожаловался на травлю

Обвиняемый пробудет под арестом до осени

Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчить меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову.

Историк пробудет под стражей до 24 сентября. Ранее защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на домашний арест в связи с ситуацией с коронавирусом, пишет ТАСС.

На заседании Соколов присутствовал при помощи видеосвязи. Адвокат историка, Александр Почуев, набросился на СМИ, обвинив их в травле его подопечного и предвзятом отношении. Суд ознакомился с жалобами правозащитника, но отказался приобщить его адвокатский анализ к делу.

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался.

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