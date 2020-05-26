ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат историка Олега Соколова пожаловался на травлю

15:38
  • вторник
  • 26 мая 2020

Обвиняемый пробудет под арестом до осени

Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчить меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову.
Мать убитой историком аспирантки рассказала о главной ошибке дочери

Историк пробудет под стражей до 24 сентября. Ранее защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на домашний арест в связи с ситуацией с коронавирусом, пишет ТАСС.

На заседании Соколов присутствовал при помощи видеосвязи. Адвокат историка, Александр Почуев, набросился на СМИ, обвинив их в травле его подопечного и предвзятом отношении. Суд ознакомился с жалобами правозащитника, но отказался приобщить его адвокатский анализ к делу.

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года.  После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Олег Соколов и Александр Почуев
Олег Соколов и Александр Почуев
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.