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Путин заявил о преодолении пика эпидемии в России

15:29
  • вторник
  • 26 мая 2020

Президент России встретился с главой Минобороны

Россия преодолела пик эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин со ссылкой на данные специалистов.
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"Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", - заявил Путин во время встречи с главой Минобороны. Беседа прошла в режиме видеоконференции

Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщил главе государства, что в вооруженных силах пик заболеваемости коронавирусной инфекцией был пройден во второй половине апреля. Минстр уверен, что уже к началу июня в обстановка в войсках "войдет в состояние плановой".

Шойгу также подчеркнул, что пандемия COVID-19 не повлияла на боеспособность российских вооруженных сил. По данным главы Минобороны, с начала марта в армии было выявлено 5,5 тысячи случаев заражения. На сегодняшний день уже вылечены и выписаны 3,5 тысячи военнослужащих.

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