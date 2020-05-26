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У "копии Заворотнюк" возникли финансовые проблемы из-за романа с Жигуновым

15:50
  • вторник
  • 26 мая 2020

Ее бывший супруг сильно обиделся

СМИ узнали о непростой финансовой ситуации, в которой якобы оказалась журналистка Виктория Ворожбит. По слухам, женщина, которую называют копией Анастасии Заворотнюк, встречается с актером Сергеем Жигуновым. Как оказалось, роман со звездой недешево ей обошелся. 
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Не так давно Ворожбит ушла от приморского медиамагната Виктора Суханова. "С мужем после долгих лет совместной жизни они действительно расстались не очень хорошо: Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову", - рассказал источник kp.ru

Ворожбит и Суханов начали делить имущество. Экс-супруг потребовал от нее возместить половину средств, уплаченных по ипотеке. Речь идет о 2,9 миллиона рублей. До окончания разбирательств суд запретил журналистке пользоваться автомобилем Lexus и квартирой в Находке.

"С сайта его [Суханова] информагентства были безжалостно удалены все ее интервью, а ведь это были хорошие материалы с известными в регионе персонами. Ворожбит - классный интервьюер, и уж конечно, она не была "бесплатным приложением" к своему мужу", - сообщил собеседник издания. 

О романе Жигунова и Ворожбит заговорили после того, как на их страницах в Instagram появились фотографии, сделанные в подмосковном селе Абрамцево. Если верить слухам, пара давно живет там в загородном доме. 

Сообщалось, что Жигунов и Ворожбит познакомились в 2018 году. Как считается, Виктория похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня" - темные волосы, выразительные черты лица, пухлые губы. 

Напомним, что в 1985 году Сергей Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой. В марте 2007 года они развелись. Тогда же стало известно о романе Жигунова с Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к бывшей жене, причем они снова официально оформили свои отношения.

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