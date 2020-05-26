У "копии Заворотнюк" возникли финансовые проблемы из-за романа с Жигуновым

Ее бывший супруг сильно обиделся

СМИ узнали о непростой финансовой ситуации, в которой якобы оказалась журналистка Виктория Ворожбит. По слухам, женщина, которую называют копией Анастасии Заворотнюк, встречается с актером Сергеем Жигуновым. Как оказалось, роман со звездой недешево ей обошелся.

Не так давно Ворожбит ушла от приморского медиамагната Виктора Суханова. "С мужем после долгих лет совместной жизни они действительно расстались не очень хорошо: Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову", - рассказал источник kp.ru.

Ворожбит и Суханов начали делить имущество. Экс-супруг потребовал от нее возместить половину средств, уплаченных по ипотеке. Речь идет о 2,9 миллиона рублей. До окончания разбирательств суд запретил журналистке пользоваться автомобилем Lexus и квартирой в Находке.

"С сайта его [Суханова] информагентства были безжалостно удалены все ее интервью, а ведь это были хорошие материалы с известными в регионе персонами. Ворожбит - классный интервьюер, и уж конечно, она не была "бесплатным приложением" к своему мужу", - сообщил собеседник издания.

О романе Жигунова и Ворожбит заговорили после того, как на их страницах в Instagram появились фотографии, сделанные в подмосковном селе Абрамцево. Если верить слухам, пара давно живет там в загородном доме.

Сообщалось, что Жигунов и Ворожбит познакомились в 2018 году. Как считается, Виктория похожа на звезду сериала "Моя прекрасная няня" - темные волосы, выразительные черты лица, пухлые губы.

Напомним, что в 1985 году Сергей Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой. В марте 2007 года они развелись. Тогда же стало известно о романе Жигунова с Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к бывшей жене, причем они снова официально оформили свои отношения.

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