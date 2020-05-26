Москвичам аннулировали штрафы за выход на балкон

Семейная пара из поселка Рублево добилась справедливости

Москвичу Александру Валигурскому и его супруге аннулировали штрафы, которые они ранее получили за нарушение карантина. Как выяснилось, жители столицы не выходили из дома, а всего лишь фотографировали вид с балкона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное контрольное управление Москвы, после проверки претензии к супругам из столицы были отозваны.

Валигурскому диагностировали вирусную пневмонию с подозрением на COVID-19. После этого он соблюдал карантин. Мужчина считает, что оператор сотовой связи зафиксировал нарушение из-за выхода на балкон.

Москвич пояснил, что окна его дома в поселке Рублево выходят с одной стороны на Москву, а с другой — на Подмосковье. Он отметил, что даты штрафов совпадают с теми, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"