Россиян предупредили о надвигающемся урагане

Под угрозой регионы от Северного Кавказа до Сибири

Россиян предупредили о надвигающемся шторме. Сильный ветер, до 27 м/с, обрушится на районы Северо-Кавказского федерального округа. Не обойдет стихия стороной также юг Тюменской области, Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области и Алтайский край.

"Сейчас наиболее сложная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, в республиках Северная Осетия, Ингушетия, Чеченская республика. Там ветер до 25 м/с, сильный дождь, гроза, град. Это опасное явление, оно и привело к случившемуся в Уральском федеральном округе", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что на юге Тюменской области прогнозируется гроза и ветер до 23 м/с. В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае 26 мая и в ночь на 27-е ожидаются гроза, град и ветер до 27 м/с.

Днем ранее ураган обрушился на Свердловскую область. Ветер повалил строительный кран в Екатеринбурге, поднимал в воздух рекламные щиты, срывал крыши, крушил деревья. Погибли четыре человека.

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