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В поисках счастья: Меган Маркл и принц Гарри снова переезжают

16:09
  • вторник
  • 26 мая 2020

За полгода это будет уже третий перезд

Меган Маркл, принц Гарри и их годовалый сын Арчи снова планируют сменить место жительства.

На этот шаг их подтолкнули надоедливые папарацци, которые не дают семье  даже спокойно выйти из дома, рассказала королевский биограф Бриттани Барджер.

Как только ограничения, введенные из-за коронавируса, снимут, Гарри и Меган переберутся в Нью-Йорк, где гораздо проще затеряться среди знаменитостей, пишет theuk.one. За полгода это будет уже их третий переезд. 

Поклонники надеются, что на этот раз герцоги Сассекские обретут свое счастье. Меган точно будет чувствовать себя как рыба в воде в большом мегаполисе, а как переживет переезд принц Гарри, который даже в Лос-Анджелесе чувствует себя "потерянной душой", неизвестно.

В январе и феврале 2020 года чета Сассекских проживала в Канаде. После того, как принц Гарри и Меган официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи они переехали в США, в Лос-Анджелес, где купили дом. На переезде настояла Меган, так как в Калифорнии живет ее мать.

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