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В России удалось избежать сверхкритичной ситуации по паводкам

16:00
  • вторник
  • 26 мая 2020

Об этом Владимиру Путину доложил глава МЧС

Паводок в России подходит к завершению. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев во время совещания президента Владимира Путина по весенним паводкам и пожароопасной ситуации в стране.

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По данным Зиничева, на 26 мая в 13 регионах страны в зонах подтопления находился 491 жилой дом. Отрезанными оказались 22 населенных пункта, там уже организованы лодочные переправы.

Сложно проходил ледоход и паводковые события в Якутии, "но уже сейчас можно говорить, что на сверхкритические параметры они не вышли", отметил глава МЧС.

Открывая совещание во вторник, Путин призвал не забывать о текущих проблемах в регионах на фоне борьбы с коронавирусом.

"Они для очень многих людей, сотен, а иногда и тысяч людей, выходят на первый план - это естественное дело в ситуации, когда человек лишается своего жилища, или его жизнь находится в опасности", - заявил глава государства.

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