Медики предупредили о падении зрения от коронавируса

А также из-за лекарств, которыми его лечат

Коронавирусная инфекция может негативно влиять на остроту зрения и усугублять уже существующие глазные проблемы.

COVID-19 способен вызывать ослабление зрительных функций, об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

"Источники говорят о 5-7% случаях проявления коронавируса в виде коронавирусного конъюнктивита, то есть когда первично поражается поверхность глаза, при этом глаз краснеет, пациент жалуется на светобоязнь, рези, слезотечение", - отметила доктор медицинских наук.

Вирус может поразить не только поверхность глаза, но и сетчатку, сосудистую оболочку, зрительный нерв. В этом случае пациент жалуется на затуманивание зрения, искры, молнии, черные пятна перед глазами.

Также зрение может снижаться не только из-за COVID-19, но и из-за лекарств, которыми его лечат. Например, китайский препарат Гидроксихлорохин может нарушать аккомодацию, то есть способность видеть на разные расстояния. При длительном использовании этого препарата может развиться светобоязнь и ретинопатия – патология сетчатки в центральной зоне.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения из-за перенесенного коронавируса.

"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия", - рассказал он.

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