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Без истерики: Лавров оценил выход США из Договора по открытому небу

16:32
  • вторник
  • 26 мая 2020

Россия предельно взвешенно подойдет к анализу этой ситуации, заявил глава МИД

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу. По его словам, Россия не собирается устраивать "никаких истерик" по этому поводу.

Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
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Анализируя эту ситуацию, в России будут в первую очередь опираться на свои национальные интересы и на интересы союзников - прежде всего, Белоруссии, заявил Лавров.

"Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации", - заверил глава МИД (цитата по газете "Известия").

21 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Он допустил, что страны могут заключить новое соглашение.

Говоря о претензиях США, Лавров напомнил, что режим полетов над Калининградской областью зеркален режиму, установленному над Аляской, но никто из западных партнеров по Договору об открытом небе об этом не вспоминает.

Видео: МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

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