Фитнес-клубы начнут работать по предварительной записи

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе бассейнов и мест для занятий спортом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для владельцев спортзалов и бассейнов, как правильно организовать работу в случае отмены ограничений.

В первую очередь, работу спортивных организаций необходимо организовать так, чтобы на каждые 4 квадратных метра было не более одного человека. В бассейне – на 10 квадратных метров.

Ведомство советует посещать фитнес-клубы и другие организации для занятий спортом по предварительной записи. Дистанция между людьми в зале должна быть не менее 1,5 метра. Кабинки для переодевания и тренажеры нужно расставить на эту дистанцию.

Владельцев спортивных организаций обязали обеспечить сотрудников масками и перчатками. Антисептики для людей должны быть на входе в здание.

Чай и кофе оказались под запретом. Разрешена только вода в бутылках.

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