Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Соратник Бориса Ельцина

Ушел из жизни первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин.

Он умер в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции, об этом рассказал его близкий друг, писатель и журналист Денис Драгунский.

"Сегодня от коронавируса на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", - написал он в Facebook.

Владимир Лопухин был министром топлива и энергетики России в составе первого правительства при президенте Борисе Ельцине с 1991 по 1992 годы. После отставки ушел работать в банк "Лазар", а затем стал членом совета директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".

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