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Путин поддержал решение брянского губернатора идти на выборы

17:38
  • вторник
  • 26 мая 2020

Окончательно судьбу Александра Богомаза определят избиратели, отметил президент

Президент России Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

На встрече в режиме видеосвязи глава Брянской области сообщил президенту, что хочет принять участие в выборах губернатора и попросил поддержать его.

"Как я в таких случаях говорю всегда, в конечном итоге люди, граждане, избиратели должны принять окончательное решение, но я ничего не имею против вашего выдвижения", - заявил Путин.

Глава государства оценил результаты работы губернатора с 2015 года. "Практически по всем основным позициям в плюсе", - сказал президент, назвав решение о переизбрании главы региона правильным.

Срок Богомаза заканчивается в сентябре.

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