Путина пригласили на виртуальный саммит по вакцине от COVID-19

Это необходимо, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите по вакцинам, в том числе против коронавируса.

Саммит Global Vaccine Summit 2020 проведет правительство Великобритании 4 июня, пишет "Интерфакс".

Главной задачей собрания станет мобилизация ресурсов, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.

Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал дату завершения испытаний вакцины от коронавируса, над которой работают российские военные специалисты.

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