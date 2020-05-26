Путина пригласили на виртуальный саммит по вакцине от COVID-19

Это необходимо, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите по вакцинам, в том числе против коронавируса.
Саммит Global Vaccine Summit 2020 проведет правительство Великобритании 4 июня, пишет "Интерфакс".
Главной задачей собрания станет мобилизация ресурсов, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.
Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал дату завершения испытаний вакцины от коронавируса, над которой работают российские военные специалисты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: