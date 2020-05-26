Минобороны показало развернутый в Дагестане полевой госпиталь

Он рассчитан на сто мест

Власти регионов, где стабилизируется ситуация с коронавирусом, постепенно отменяют ограничительные меры. В Новосибирске возобновилась работа рынков, предпринимателям разрешено продавать продовольственные товары и садовый инвентарь. А в Приморье открылись парикмахерские и торговые центры. В Дагестане, где вирус продолжает наступление, создают новые медцентры.

Там, где ограничения строго соблюдали, и эпидобстановка стабилизировалась, люди постепенно возвращаются к привычной жизни. На Сахалине кафе и рестораны после долгих месяцев работы только на вынос снова встречают гостей. Разумеется, с соблюдением мер безопасности. Банкеты запрещены. Столики только на двоих, дистанция, санобработка.

Постепенно оживает и фитнес-индустрия. Спортсмены-любители по физическим нагрузкам очень соскучились.

- Я очень страдала, для меня это было болезненно действительно, когда сидели на карантине, я прямо каждый день мечтала, когда же, когда же, чтобы прийти в норму.

Тренировки - и это обязательное требование спортивных залов - проходят с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

"Клиент после себя обязательно обрабатывает. Если он пользовался инвентарем, то обрабатывает салфетками специальными, бактерицидными средством. Происходит обработка самих тренажеров", - рассказал управляющий спорткомплекса Александр Квак.

Ограничения постепенно снимают во многих регионах. В Хабаровске открывают детские сады. В Ярославской области заработали продовольственные рынки. В соседней Костромской области - парикмахерские и салоны красоты. То же - в Приморье. Жительницы Владивостока ринулись наводить марафет. Но всех и сразу не принимают.

- Работаем мы по одному. У нас и территория небольшая, в одном кабинете не больше одного мастера и одного гостя.

А вот в Дагестане, который входит в пятерку регионов с самой сложной эпидситуацией, об ослаблении ограничений и думать пока рано. Все силы брошены на спасение жизней и здоровья. Помощь от Минобороны: колонна военной техники из нескольких десятков машин поднимается по горному серпантину. Пункт назначения - село Ботлих. Именно здесь с начала пандемии особо высокие показатели заболеваемости.

"Колонна автомобильной техники составляет 42 единицы автомобильной техники и семь прицепов, в кратчайшие сроки госпиталь будет развернут", - заявил Олег Бузаев, заместитель командующего танкового объединения по материально техническому обеспечению.

Раньше пациентов приходилось вертолетом транспортировать из Ботлиха в клиники Махачкалы. Теперь больше 70 военных медиков готовы оказывать помощь на месте. Госпиталь рассчитан на 100 человек и оснащен всем необходимым. Есть и кухня, автопарк и даже небольшая электростанция.

Еще один полевой госпиталь Минобороны развернуло в городе Буйнакске. Вместе с тем силами военного ведомства в республике строятся и многофункциональные медицинские центры - сразу в трех городах, сдать их обещают в конце июня. А чтобы уберечь от заражения самих медиков, в республику отправлено больше 2000 комплектов средств индивидуальной защиты. Маски, перчатки, очки, защитные костюмы. Приобретены на деньги, которые собрала партия "Единая Россия".

"Прежде всего, мы хотим вас поблагодарить за вашу работу, сказать вам большое спасибо - всему персоналу: и санитаркам, и фельдшерам, и врачам - за то, что вы день и ночь занимаетесь этой проблемой!" – сказал спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов.

В Москве кровь сдают столичные соцработники, у которых выявлены антитела к COVID-19. Доказано: плазма тех, кто уже переболел, помогает другим быстрее и легче побеждать вирус. Для доноров, правда, есть ряд ограничений: возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний. И, конечно, отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит.

"Если кому-то нужны мои антитела, которые могут улучшить чье-то здоровье, может быть даже спасти чью-то жизнь, если мы можем помочь, надо помочь. Тем более, мы работаем соцработниками, мы всегда всем помогаем", - сказала соцработник Юлия Селифонова.

В столице ограничения продолжают действовать, режим цифровых пропусков - в силе. И жителям области, где эту меру отменили, с завтрашнего дня для поездок в Москву - на личном или общественном транспорте - придется оформлять столичный QR-код. Сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru. За нарушение правила станут штрафовать на 5 тысяч рублей.

Ольга Оксенич, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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