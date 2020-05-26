В Екатеринбурге полыхает культурный центр "Орджоникидзевский"

Площадь пожара 700 "квадратов"

В Екатеринбурге загорелось здание центра культуры "Орджоникидзевский".

ЧП произошло на бульваре Культуры, дом 3. По предварительным данным, пострадавших нет.

На данный момент огнем охвачены 700 квадратных метров. Пожарные делают все возможное, чтобы пламя не перекинулось на соседние здания. К тушению привлечены около 60 человек и 17 единиц техники.

Агентство ТАСС утверждает, что центр культуры "Орджоникидзевский" работает как учреждение культуры с 1930-х годов, в данный момент центр является площадкой для концертов, спектаклей, выставок, фестивалей искусств.

Местные СМИ пишут, что здание давно не эксплуатировалось, но, возможно, там могли находиться ценные исторические предметы и элементы архитектуры, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

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