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Подробности зверского убийства 22-летней кубинки в Москве

19:17
  • вторник
  • 26 мая 2020

Предполагаемые убийцы арестованы

В Москве жестоко расправились с 22 летней гражданской Кубы Лоурен Моралес Фернандес.

Погибшую нашли 24 мая в мусорном контейнере у дома на улице Кастанаевской на западе столицы. На обнаженном теле девушки обнаружили следы удушения.

По данным "Московского комсомольца" Фернандес приехала в квартиру к друзьям на нарковечеринку. Ряд СМИ утверждают, что девушка зарабатывала на жизнь проституцией. Во время сексуальных игр, находясь под действием запрещенных препаратов, партнеры задушили ее, а затем решили потребовать деньги у знакомых погибшей.

На следующий день в полицию обратилась подруга Фернандес, которая рассказала, что с ее телефонного номера начали приходить сообщения с требованием заплатить выкуп.

Правоохранительным органам удалось выйти на подозреваемых в убийстве. Ими оказались 21-летняя Анастасия Гривкова и 39-летний Александр Александров.

Гривкова подозреваемся вскрытии преступления и вымогательстве, а Александров – в убийстве, вымогательстве и незаконном лишении свободы с применением насилия. Задержанные свою вину отрицают, сообщает ТАСС.

26 мая Дорогомиловский суд Москвы заключил подозреваемых под стражу до 24 июля.

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Гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес
Гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес
Александр Александров, подозреваемый в убийстве гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес
Александр Александров, подозреваемый в убийстве гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес
Гражданка Кубы Лоурен Моралес Фернандес
Гражданка Кубы Лоурен Моралес Фернандес
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