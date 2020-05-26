Зеленский отправил Лукашенко подарок

Презент передали через посла
Президент Украины Владимир Зеленский передал подарок для белорусского лидера Александра Лукашенко.
Белорусской стороне его передал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. На встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем также обсуждалось белорусско-украинское сотрудничество.
"Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.
Лукашенко передали вышиванку - в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"