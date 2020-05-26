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Зеленский отправил Лукашенко подарок

18:52
  • вторник
  • 26 мая 2020

Презент передали через посла

Президент Украины Владимир Зеленский передал подарок для белорусского лидера Александра Лукашенко.

Белорусской стороне его передал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. На встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем также обсуждалось белорусско-украинское сотрудничество.

"Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Лукашенко передали вышиванку - в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки, передает ТАСС.

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