Заболевшую COVID-19 московскую кошку поместили на карантин

Ей запрещено покидать квартиру

В России кошку, у которой нашли коронавирусную инфекцию, посадили на карантин.

Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE). Пятилетняя кошка проживает в Московском регионе. 22 мая для проведения теста у нее взяли мазки из носа и горла. Исследование проходило по технологии ПЦР, так же, как и у людей.

Спустя четыре дня пришли результаты. Тест на COVID-19 оказался положительным, никаких других симптомов у животного нет. Теперь некоторое время кошке нельзя будет выходить из квартиры. Болел ли хозяин коронавирусом, не сообщается.

По данным ВОЗ, некоторые животные, в том числе кошки, тигры, собаки и хорьки, могут заразиться коронавирусом от человека. Подтвержденных случаев о возможности заражения людей от домашних животных нет.

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