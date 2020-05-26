Появилось видео допроса вандалов, пожаривших сосиски на Вечном огне

Молодые люди объяснили свой поступок

Следователи в Петербурге взялись за расследование уголовного дела о вандализме после того, как трое молодых людей пожарили сосиски на Вечном огне в Кронштадте.

Инцидент произошел ночью 24 мая у памятника "Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов", расположенного на Якорной площади в городе Кронштадте.

"2 женщины и мужчина в возрасте от 23 до 36 лет, грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи", - говорится в сообщении СКР.

Ведомство также показало видео допроса вандалов. ТВЦ.RU публикует эти кадры.

На видео одна из девушек призналась, что жарила сосиски у памятника, зная при этом, где она находится. Она объяснила свой поступок легкомыслием. Еще одна девушка призналась, что не подумала о сути и последствиях своего поступка. Молодой человек заявил, что не представлял истинное значение памятника.

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