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Москвичи смогут оспорить нарушение самоизоляции дистанционно

20:20
  • вторник
  • 26 мая 2020

Они примут участие в рассмотрении по видеосвязи

В ближайшее время для жителей Москвы станет доступна возможность дистанционно участвовать в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции

Сервис появится на портале mos.ru, заявил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Участие в рассмотрении жалобы можно будет при помощи видеосвязи.

"Те жалобы, которые достаточно понятны - если вы находились в медучреждении, или гражданин ездил в КТ-центр и у него есть подтверждение, - достаточно оперативно будут рассмотрены и аннулированы", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Всего в период с 20 апреля по 26 мая зарегистрировали 1 859 жалоб граждан на штрафы о нарушении самоизоляции. Около 10% этих исков связаны с работой мобильного приложения "Социальный мониторинг".

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