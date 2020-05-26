В Киеве обыскали музей с картинами Порошенко

Экс-президент проигнорировал вызов на допрос по делу о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в государственное бюро расследований. Там он должен был дать показания по уголовному делу о незаконном ввозе в страну культурных ценностей. 43 картины всемирно известных художников, которые Порошенко привез из Западной Европы. Вместо допроса экс-глава государства отправился в музей, чтобы представить коллекцию широкой публике. Но вернисаж превратился в обыск.

В Сети появилось видео из музея Ивана Гончара в Киеве, куда, взломав дверь, проникают сотрудники Государственного бюро расследований. Потасовка у входа возникает из-за того, что депутаты из партии Порошенко пытаются тоже попасть внутрь. ГБР никого не пускает. В музее ищут предметы искусства, которые утром показывал здесь бывший президент Украины. Политика обвинили в незаконном вывозе 43 ценных картин за границу, пригласили на допрос. А он вместо этого показал полотна в Киеве, анонсировав выставку для всех желающих.

"Картины ввезены законно. Я не обязан сохранять оригиналы деклараций, хотя они сохранились. Для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не клеветать на лидера оппозиции - меня. У вас это не получилось, вы облили грязью себя и пытались облить грязью всю правоохранительную систему", - заявил он.

Сторонники бывшего президента зааплодировали - как культурно Порошенко ответил следователям. Но вопросы остались. Например, украинские журналисты выяснили, что покупал часть полотен бывший президент у своей же офшорной компании. Сделку на 5 миллионов долларов теперь называют отмыванием денег. Кроме того, не совсем ясно - те ли самые картины Порошенко поспешно привез в музей. Адвокат на этот вопрос ответить не смог.

"Я ведь не знаю, какие картины у них в деле фигурируют. Речь же шла про картины, а тут как раз картины. Я не знаю всех обстоятельств, есть выставка, там есть картины, они принадлежат семье Порошенко. Ну, пусть смотрят люди", - сказал адвокат Игорь Голованя.

Следователи изъяли в музее оригиналы сопроводительных документов на картины. Сами шедевры остались на месте. Уже несколько дней Госбюро расследований громко пытается раскрутить 19-е уголовное дело против бывшего президента. Но пока только шум. Порошенко в деле о картинах лишь свидетель, и совсем затихает скандал с "пленками Байдена".

"Есть практически на 99% готовое дело о госизмене. И оно в приоритете. Здесь конкретно в разговоре с Байденом, когда подтвердится по экспертизе, что это и Байден, и Порошенко. Из этого разговора выплывает, что наш президент по сути изменял нашей стране. Изменял. Он государственный изменник", - сказала Елена Бондаренко, глава украинской общественной организации "Центр Свобода Слова".

Из обнародованных телефонных разговоров Порошенко с Байденом вся страна узнала цену украинской независимости. От Зеленского ждут обещанных посадок, но весна в Киеве пока откладывается.

"Я считаю, что рано или поздно произойдет одно из двух. Или Порошенко получит первое подозрение, в чем я в принципе сомневаюсь. Или власти потеряют таким образом свою социологическую поддержку, каким они ее в геометрической прогрессии заработали на президентских и парламентских выборах, когда обещали посадки весной, восстановление справедливости, а потом об этом забыли", - прокомментировал юрист Андрей Портнов.

Порошенко обвиняют во многом, и дело о картинах - по сути самое безобидное. Впрочем, может оно дойдет до обвинительного приговора. Слишком сильно в другие уголовные дела замешаны США. А с ними Украине придётся вести себя культурно.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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