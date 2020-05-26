Мишустин поручил сохранить объемы строительства в регионах

В России необходимо продолжить масштабные инфраструктурные проекты

Меры поддержки строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в рамках общенационального плана действий восстановления российской экономики во вторник обсуждались на совещании, которое провел в формате видеоконференции глава правительства.

Михаил Мишустин напомнил, что в компаниях строительного комплекса и ЖКХ трудятся свыше 11 миллионов человек. За последние 5 лет объём налоговых поступлений от предприятий этих сфер вырос вдвое и в 2019 году превысил 4 триллиона рублей, но в период пандемии предприятия сферы столкнулись с серьёзными проблемами. Государство прилагает все усилия для нормализации их работы, отметил премьер-министр. Введена льготная ипотечная программа, 12 миллиардов рублей выделены на субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков. Правительство также упростило систему градостроительного регулирования. Это позволит не снижать темпы возведения объектов, что крайне важно в сложившейся ситуации.

"Важно также продолжить масштабные инфраструктурные проекты. В их числе – строительство автомобильных и железных дорог, модернизация портовых и аэродромных комплексов. Для этого нужно дополнительно снизить административные барьеры. И изменить сами подходы к установлению технических требований для сокращения сроков возведения объектов капитального строительства. Такое поручение дал президент. Коллеги! Людям нужно комфортное и доступное жильё, хорошие дороги и современная развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объёмы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также – уровень занятости в этой сфере", - сказал Мишустин.

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