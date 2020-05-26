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Власти Москвы поддержат частные медцентры и киоски

20:51
  • вторник
  • 26 мая 2020

Клиники включили в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый пакет поддержки столичного бизнеса.
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Киоски "Печать" получат освобождение от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца – с 1 апреля по 30 июня 2020 года, сообщил градоначальник на своем личном сайте.

Также мэр распорядился включить частные медицинские клиники в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. До 31 декабря 2020 года будет продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

"Частные медицинские клиники столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу", - написал Собянин.

Помимо этого, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

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