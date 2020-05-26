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Фестиваль "Победили вместе" проводит онлайн-киномарафон

20:56
  • вторник
  • 26 мая 2020

Зрителям покажут 75 документальных фильмов, которые в разные годы завоевывали призы фестиваля

Фестиваль "Победили вместе" запустил киномарафон. Сроки проведения фестиваля ранее были перенесены, но организаторы решили провести мероприятие онлайн. Зрителям покажут 75 лучших документальных фильмов, в разные годы завоевавших призы фестиваля.

"В этом году организаторы получили рекордное количество заявок из 35 стран. Свое желание участвовать в конкурсной программе выразили более 250 отечественных и свыше 60 зарубежных кинематографистов", – рассказали организаторы "Победили вместе".

Все желающие смогут увидеть фильмы из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Украины, Швеции, Франции и других стран. Это ленты, рассказывающие о героизме, патриотизме, истории и путях к победе, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Посмотреть конкурсные картины можно на официальном интернет-портале фестиваля и в соцсетях.

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