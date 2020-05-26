Сын Михаила Круга вырос копией отца (фото)

Мальчик идет по стопам шансонье

Александру Кругу, сыну "короля российского шансона" Михаила Круга, 26 мая исполнилось 18 лет.

Поздравления с совершеннолетием оставила в своем Instagram вдова Круга Ирина, опубликовав фотографию с сыном.

Мальчик запечатлен в классическом черном костюме, белой рубашке и с микрофоном в руке. В этом образе он очень похож на своего отца в молодости, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Большинство поклонников до сих пор помнят, каким Михаил Круг был в юношестве, и очень удивляются такому сходству.

"Папин сын! Здоровья и успехов во всех начинаниях!", - поздравила le_caramelka.

"Эх, встал бы Миша посмотрел, какой у него сынок. Какая чудная семья. Вот говорят, свою судьбу конём не объедешь, воистину правда. Удачи тебе, Сашка, всегда быть на волне", - отметила elenavlentinovna977.

Михаила Круга убили в его доме в ночь на 1 июля 2002 года. Артист получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до соседа, который вызвал скорую помощь. Артист скончался в больнице на 41-м году жизни. Александр родился за месяц до этих трагических событий.

До сих пор уголовное дело об убийстве шансонье не закрыто.

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