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Собянин: к работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы

21:23
  • вторник
  • 26 мая 2020

Бизнес обеспечил город всем необходимым во время пандемии, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил предпринимателей за работу в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на ограничения, они проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым, заявил мэр на своем личном сайте.
Власти Москвы поддержат частные медцентры и киоски

"Сегодня отмечается День российского предпринимательства. Конечно, большинству предпринимателей сейчас не до праздников, но, несмотря на это, мы должны поздравить и сказать огромное спасибо московскому бизнесу", - говорится в сообщении в блоге Собянина.

Он отметил, что в первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% приостановивших деятельность предприятий Москвы.

"Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса хорошие перспективы", - написал Собянин.

Он добавил, что когда настанет время, так же быстро и энергично возобновят работу торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое.

Столичный градоначальник напомнил, что в помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки на 85 миллиардов рублей.

По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей. В частности, власти помогут частным медцентрам.

"Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу", - написал Собянин.

Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

В Москве также поддержат печатные киоски. Они получат освобождение от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца – с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

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