Собянин: к работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы

Бизнес обеспечил город всем необходимым во время пандемии, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил предпринимателей за работу в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на ограничения, они проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым, заявил мэр на своем личном сайте.

"Сегодня отмечается День российского предпринимательства. Конечно, большинству предпринимателей сейчас не до праздников, но, несмотря на это, мы должны поздравить и сказать огромное спасибо московскому бизнесу", - говорится в сообщении в блоге Собянина.

Он отметил, что в первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% приостановивших деятельность предприятий Москвы.

"Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса хорошие перспективы", - написал Собянин.

Он добавил, что когда настанет время, так же быстро и энергично возобновят работу торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое.

Столичный градоначальник напомнил, что в помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки на 85 миллиардов рублей.

По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей. В частности, власти помогут частным медцентрам.

"Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу", - написал Собянин.

Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

В Москве также поддержат печатные киоски. Они получат освобождение от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца – с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

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