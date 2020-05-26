Джоан Роулинг решила опубликовать пролежавшую 10 лет на чердаке сказку

Она не относится ко вселенной Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг начала публиковать в интернете главы из своей новой повести для детей под названием "Икабог".

Главы будут выходить каждую неделю на официальном сайте. Сюжет Роулинг не раскрыла, но отметила, что книга не имеет никакого отношения ко вселенной Гарри Поттера.

Черновики произведения Роулинг написала около 10 лет назад, но только сейчас решила их доработать и опубликовать.

"Рукописи лежали в пыльной коробке, которую я спустила с чердака <…> До недавнего времени единственные люди, которые слышали историю, это мои младшие дети", - написала Роулинг в Twitter.

Полная версия сказки в бумажном, электронном и аудиоформате выйдет в ноябре 2020 года.

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