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В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

22:06
  • вторник
  • 26 мая 2020

За все время с начала пандемии скончались 2183 человека

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших составило 2183, сообщили в столичном оперштабе.

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"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

Во вторник стало известно, что за сутки в России выявлено ещё 8915 случаев заболевания в 83 регионах. Общее число подтверждённых диагнозов - 362 342.

В Москве за весь период выявили 169303 случаев заболевания. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 2830 москвичей. С начала пандемии в столице выздоровели 61619 горожан. За последние сутки из московских больниц выписались 833 пациента. Это почти в три раза больше, чем количество поставленных за день диагнозов.

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