Когда восстановится привычное авиасообщение по России

Авиакомпании и аэропорты уже готовы к полетам

Активное возобновление авиарейсов внутри России начнется при условии при условии снижения карантинных ограничений в регионах.

Об этом сообщили в Росавиации. К такому решению ведомство пришло на заседании общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре в режиме видеоконференции.

Российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, отметил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Ранее стало известно, что в России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, затем - отели, курорты, пляжи, круизы.

Заграничные поездки пока запрещены. Такого мнения придерживаются большинство стран мира, ВОЗ считает, что риск дальнейшего развития пандемии еще слишком высок и не давала никаких рекомендаций по снятию ограничений.

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