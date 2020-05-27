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Кому принадлежит власть на Украине

09:05
  • среда
  • 27 мая 2020

Ситуацию вокруг экс-президента Украины обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему, несмотря на все уголовные дела в отношении Петра Порошенко, он по-прежнему чувствует себя уверенно в своей стране? Кому на самом деле принадлежит власть на Украине?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Сергей Марков.

"Какие-то дела открыты, потому что этого требуют избиратели Зеленского. Зеленского выбрали как анти-Порошенко", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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